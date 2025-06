Armin Amirian e i diritti delle donne sotto ghiaccio

Scopri il mondo attraverso gli occhi di Armin Amirian, fotografo iraniano che immortalando le donne sotto ghiaccio, rivela le sfide e la resilienza delle donne iraniane, da quelle del 1963 fino alle attuali proteste. Le sue opere digitali sono un potente inno alla lotta per i diritti femminili, un richiamo alla forza silenziosa e alla determinazione di chi combatte per libertà e uguaglianza. Immergiti in questa narrazione visiva che supera ogni confine.

Iranian People – Women Protesters – Iranian Girls – Supporters of Women Rights 1963 – Today's Iranian Women. Sono questi alcuni titoli delle opere digitali del fotografo iraniano Armin Amirian esposte

