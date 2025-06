Aria di vendita per Maserati | cosa filtra sulle auto di lusso

Se sogni di guidare un'auto di lusso che incarna eleganza, potenza e tecnologia all'avanguardia, Maserati rappresenta l'apice dello stile italiano. Tuttavia, in un contesto di mercato in evoluzione, Stellantis sta valutando attentamente il futuro di questo prestigioso marchio. Scopri come le scelte strategiche influenzeranno l'esclusività e il valore delle auto Maserati, filtrando le tendenze globali per offrirti il meglio del lusso su strada.

Stellantis sta esaminando diverse opzioni strategiche per Maserati, incluso un possibile disimpegno. Lo riferiscono due fonti informate, secondo cui le valutazioni sul marchio di lusso sarebbero iniziate prima dell'arrivo del nuovo CEO Antonio Filosa, in carica da lunedì. La sostenibilità dei 14 marchi del gruppo – tra cui Peugeot, Jeep, Chrysler e Alfa Romeo – è al centro delle riflessioni del presidente John Elkann. Il contesto internazionale non aiuta: dazi statunitensi penalizzano le importazioni e la concorrenza cinese si fa sempre più pressante. In aprile, Stellantis ha incaricato McKinsey di analizzare l'impatto dei dazi su Maserati e Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Aria di vendita per Maserati: cosa filtra sulle auto di lusso

