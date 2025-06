Argentina targata Benetton | Lions battuti 28-24 a Dublino

In un emozionante incontro a Dublino, l'Argentina targata Benetton ha battuto i Lions 28-24, rivelandosi un vero e proprio test per la selezione britannica in vista del tour in Australia. Mendy e Albornoz, stella e apertura di Treviso, hanno orchestrato una rimonta sorprendente, ma i Pumas sono riusciti a prevalere grazie alla meta di Cordero. Una sfida che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, sottolineando come ogni dettaglio possa fare la differenza nel rugby internazionale.

