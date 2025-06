Arfani | Ecco il nostro impegno a Carpaneto sul fronte della videosorveglianza

Arfani, ecco il nostro impegno a Carpaneto sul fronte della videosorveglianza. Da anni, lavoriamo per rendere più sicuro il nostro territorio, installando telecamere di lettura targhe agli ingressi e ampliando costantemente la rete di sorveglianza comunale. La nostra dedizione si traduce in un ambiente più protetto e tranquillo per tutti i cittadini: continuiamo a investire per un futuro più sicuro e sereno.

«Da diversi anni stiamo implementando la rete di videosorveglianza del nostro territorio. La partenza ha visto, ormai tempo fa, l'installazione di telecamere di lettura targhe agli ingressi del capoluogo prima, e di tutto il territorio comunale poi. Successivamente, siamo passati alle telecamere.

