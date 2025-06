Arena Meis a luglio ritornano le proiezioni con sette serate dedicate a storie di donne

L'estate si apre sotto il segno della riflessione e dell'ispirazione con Arena Meis, un festival che celebra le storie di donne attraverso sette serate di proiezioni all'aperto nel suggestivo giardino del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah. Arrivata alla sua sesta edizione, questa rassegna stimolante invita a scoprire i molteplici volti femminili raccontati sul grande schermo, un'occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere e riflettere.

