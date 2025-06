Ardesio è una nuova bandiera arancione del Touring Club

Ardesio, incantevole borgo dell’Alta Val Seriana, si fregia ora della prestigiosa Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, un riconoscimento che valorizza il suo paesaggio unico e l’autenticità del suo contesto naturalistico. Con questa onorificenza, Ardesio si conferma una meta imperdibile per chi cerca bellezza e tradizione. Scopri insieme a noi cosa rende questo angolo di Bergamasca un vero tesoro da visitare e tutelare.

Ardesio. Una nuova ‘bandiera arancione’ in Bergamasca: è Ardesio, borgo dell’Alta Val Seriana. Il riconoscimento del Touring Club Italiano è stato assegnato al Comune orobico: è la sesta località in provincia. Insieme ad Ardesio, anche Limone sul Garda è diventato bandiera arancione. In Lombardia sono 20 il numero dei Comuni certificati, 295 in Italia. Ardesio è stata premiata con la bandiera arancione per il “contesto naturalistico di pregio, la buona manutenzione e la fruibilità degli attrattori storico-culturali e per il centro storico ben tenuto, tipico e vivace”. “Ardesio – si legge nella nota del Touring Club – è un borgo montano autentico e con un forte legame con le tradizioni locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it