Ardea il vecchio fontanile abbandonato a se stesso tra sporcizia e incuria

Ardea, 20 giugno 2025 – La consigliera Edelvais Ludovici c on delega al centro storico, riporta l'abbandono del vecchio fontanile costruito nel lontano 1616 e ristrutturato venticinque anni fa circa, dall'allora sindaco di Ardea, noto perito balistico di fama mondiale quale, il Dott. Prof. Martino Farneti che come la Ludovici sensibile ai problemi dell'ambiente e dei siti archeologici che segnano la storia di Ardea di cui la città è piena e molto invidiata dai comuni limitrofi. Il fontanile è posto sotto la rocca ed è alimentato da una piccola sorgente d'acqua leggermente frizzantina, che serviva anche per l 'approvvigionamento idrico dei pochi abitanti dell'epoca, oggi meta di turisti che purtroppo ora è in stato di abbandono e nella sporcizia più assoluta malgrado ci siano tanti visitatori e tanti cittadini che ancora oggi riempiono le taniche per berle l'acqua in casa.