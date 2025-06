Arbitri ‘diventano’ pubblici ufficiali la svolta contro la violenza

Una nuova era per il mondo dello sport prende forma: gli arbitri diventano pubblici ufficiali, un passo deciso contro la violenza e le intimidazioni. Con questa innovazione, il sistema mira a rafforzare la protezione dei fischietti, portando nelle aule giudiziarie strumenti più incisivi per tutelare chi assicura il rispetto delle regole sul campo. Una svolta che promette di cambiare radicalmente il panorama sportivo italiano.

(Adnkronos) – Arbitri come pubblici ufficiali per contrastare le violenze contro i fischietti. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che mira a estendere agli arbitri lo stesso livello di protezione che il diritto penale assicura agli agenti di polizia, inserendo, quindi, all’interno del Codice penale l’impianto sanzionatorio già previsto dalla legge 401 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: arbitri - pubblici - ufficiali - diventano

Arbitri 'diventano' pubblici ufficiali, la svolta contro la violenza; Crosetto: Il mondo è cambiato, anche la Nato deve cambiare; Arbitri come poliziotti, l'idea di Abodi: Li faremo pubblici ufficiali.

Arbitri 'diventano' pubblici ufficiali, la svolta contro la violenza - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che mira a estendere agli arbitri lo stesso livel ... Secondo msn.com

Arbitri riconosciuti come pubblici ufficiali per proteggere i fischietti da violenze negli stadi - Il governo riconosce agli arbitri la qualifica di pubblici ufficiali nel codice penale, aumentando le sanzioni per aggressioni e promuovendo progetti formativi e un osservatorio antiviolenza negli eve ... Come scrive gaeta.it