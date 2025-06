Arbitri come pubblici ufficiali | gli effetti della svolta storica dell’AIA

Una rivoluzione nel mondo dello sport sta prendendo forma: l'AIA annuncia che gli arbitri saranno equiparati ai pubblici ufficiali, grazie a una storica modifica normativa. Questa svolta apre nuovi scenari e implica conseguenze importanti sia sul piano legale che etico. Una novità che potrà cambiare profondamente il ruolo e le responsabilità di chi arbitra, elevando la sua posizione e rafforzando il rispetto e la credibilità del calcio italiano. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante evoluzione.

SVOLTA – L'AIA annuncia e festeggia il raggiungimento di un traguardo storico: da oggi gli arbitri potranno essere equiparati ai pubblici ufficiali. La svolta arriva attraverso la modifica dell'articolo 583-quater del Codice Penale, su cui informa il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. Il risultato ottenuto dall'AIA, ovviamente, è volto a tutelare gli arbitri dalla violenza a cui in troppe occasioni sono esposti nel contesto calcistico.

