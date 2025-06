Aranova, il comune parte con l’esproprio su via Siliqua.

Il Comune di Fiumicino apre ufficialmente il procedimento di esproprio su via Siliqua, segnando un passo importante nel progetto di ristrutturazione e risanamento idrogeologico dell’area. Con il decreto dirigenziale n. 3 del 10 giugno 2025, si avvia il secondo stralcio di un intervento strategico per la sicurezza e lo sviluppo locale. Scopriamo insieme i dettagli di questa fase cruciale.

Fiumicino, 20 giugno 2025- Con il decreto dirigenziale n. 3 del 10 giugno 2025, il Comune di Fiumicino ha formalmente avviato il procedimento di esproprio per pubblica utilità relativo al secondo stralcio dell'intervento di ristrutturazione e risanamento idrogeologico di via Siliqua. Il provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto n. 2 del 9 giugno, a causa dell'assenza, per mero errore materiale, dell'elenco delle particelle catastali oggetto dell'asservimento. Ora il procedimento può dirsi completo e ufficialmente efficace. Il progetto, già inserito nell'Elenco Annuale 2021 delle opere pubbliche e finanziato per un importo pari a 400.