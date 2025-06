Aragona sboccia con il ritorno dell’Infiorata | in mostra il lavoro artistico di tantissimi volontari

A Aragona, il fascino dell’arte floreale si risveglia con la quarta edizione dell’Infiorata, un evento che trasforma le strade in vere e proprie gallerie di bellezza. Domenica 22 giugno, la città si anima grazie al talento di tanti volontari che hanno dato vita a pannelli artistici raffiguranti momenti sacri e simboli cristiani, realizzati con fiori, riso e grano. Un’occasione unica per celebrare la spiritualità e l’arte, e che promette di incantare tutti i visitatori.

Domenica 22 giugno è il giorno della quarta edizione dell'infiorata di Aragona, per la solennità del Corpus Domini. I tanti artistici pannelli che riproducono momenti della vita di Gesù o immagini dell'iconografia cristiana, che saranno messi in mostra, sono realizzati con fiori, riso, grano.

