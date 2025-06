Appuntamento con Artigianando a Camogli la mostra-mercato con incontri e laboratori

Preparatevi a vivre un'esperienza unica tra creatività e passione a Camogli! Sabato 21 e domenica 22 giugno, l’Associazione Bottega degli Artisti organizza Artigianando, la mostra-mercato dedicata a talentuosi artigiani e innovatori. Tra incontri, laboratori e opere sorprendenti, il cuore del borgo si anima di arte e ingegno. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento locale e lasciarsi ispirare—vi aspettiamo in via Garibaldi dalle 9!

