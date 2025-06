Approvato nuovo farmaco contro HIV | ecco come funziona Yeztugo

L'innovazione nel campo della lotta contro l’HIV arriva con Yeztugo, un farmaco rivoluzionario approvato dalla FDA che promette di cambiare il panorama globale della prevenzione. Con un’efficacia superiore al 99,9% e una semplice iniezione semestrale, questa novità potrebbe finalmente ridurre drasticamente la trasmissione del virus. Un passo gigante verso un futuro senza HIV, rendendo più semplice e efficace la tutela della salute di milioni di persone.

Per la prima volta nella storia della lotta contro l'HIV, è stato approvato un farmaco che potrebbe davvero rallentare la trasmissione del virus a livello globale. Si chiama Yeztugo e ha un'efficacia di oltre il 99,9% nella prevenzione. Si somministra con una iniezione ogni sei mesi, evitando così la fatica quotidiana delle pillole. La sua approvazione da parte dell'agenzia statunitense FDA è considerata una svolta epocale nella prevenzione dell'HIV. Ma tra costi elevati, accessibilità limitata e tagli ai fondi pubblici, la sua diffusione resta incerta. Yeztugo è il nome commerciale del principio attivo lenacapavir, un nuovo tipo di antiretrovirale approvato il 19 giugno 2025 dalla Food and Drug Administration (FDA).

