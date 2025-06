Appia Antica inutili piste ciclabili nel vivaio Idea Verde espropriato dal comune di Roma nel 1996 ex proprietari in protesta | Non siamo abusivi

L’ex vivaio Idea Verde, custode di piante rare lungo via Appia Antica, è al centro di una controversia che dura da oltre vent'anni. Espropriato nel 1996 dal Comune di Roma senza chiare prospettive, ora si parla di piste ciclabili che sembrano inutili e invasive. I proprietari, tra cui l'ex titolare Palisano, chiedono giustizia e trasparenza, mentre l’amministrazione rimane silenziosa. Ma qual è davvero il futuro di questo storico luogo?

