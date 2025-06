Appello di Zaia ai bagnanti | Nessuno è al di sopra delle regole quando a rischio c’è la vita

Zaia lancia un appello ai bagnanti: nessuno è al di sopra delle regole, soprattutto quando si mette a rischio la vita. In un’epoca in cui la sicurezza deve essere prioritaria, il rispetto delle norme diventa fondamentale per evitare tragedie e responsabilità condivise. Ricordate, seguire le regole non è solo un atto di responsabilità personale, ma anche di rispetto verso gli altri. Solo così possiamo garantire spiagge sicure e godibili per tutti.

«Visti i recenti casi di cronaca, lancio solo un messaggio: responsabilità e rispetto per le regole. Responsabilità, perché se ti tuffi in modo e in luogo pericoloso metti a rischio la tua vita. Rispetto per le regole perché in caso contrario, come si è visto, diventi un problema anche per chi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Appello di Zaia ai bagnanti: «Nessuno è al di sopra delle regole quando a rischio c’è la vita»

In questa notizia si parla di: regole - rischio - vita - appello

Caldo: ghiaccio e rischio salute, le regole per bar, ristoranti, pub e discoteche - Con l’arrivo dei mesi caldi, è fondamentale conoscere le regole per bar, ristoranti, pub e discoteche, onde evitare rischi per la salute legati al ghiaccio.

Bimba di 19 mesi intubata e a rischio vita per il morbillo Vai su Facebook

Primo weekend d’estate, l’appello di Zaia ai bagnanti: “Responsabilità e rispetto”; Ghetto di Borgo Mezzanone, l’appello di Angiola e Morelli: “Chi semina nei nostri campi merita dignità, non baracche e silenzio”; Sicurezza, il Sap: I rinforzi non bastano.

Appello sindaca Perugia per malata che chiede regole fine vita - il dolore e la sofferenza di chi è costretto a vivere ogni istante della propria vita come una tortura non può più essere più ignorato. Scrive ansa.it

“Ue fermi l’import sleale”, l’appello degli agricoltori/ All’estero regole più blande: rischio pesticidi - Il prezzo più ridotto infatti sono derivanti anche dalle regole più blande sul controllo ... Riporta ilsussidiario.net