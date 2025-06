Appello di Guterres sull' Iran diamo una chance alla pace

appello di Guterres sull'Iran, diamo una chance alla pace. "Ci sono momenti in cui le scelte che ci si presentano sono determinanti, questo è uno di quelli. L'espansione di questo conflitto potrebbe innescare un incendio che nessuno può controllare. Non dobbiamo permettere che accada. Agiamo responsabilmente e insieme per salvare la regione e il mondo dall'orlo del baratro", ha affermato il segretario generale dell'ONU, sottolineando l'importanza di sostenere le trattative e promuovere il dialogo. Alle parti in tensione, spetta ora una decisione cruciale

"Ci sono momenti in cui le scelte che ci si presentano sono determinanti, questo è uno di quelli. L'espansione di questo conflitto potrebbe innescare un incendio che nessuno può controllare. Non dobbiamo permettere che accada. Agiamo responsabilmente e insieme per salvare la regione e il mondo dall'orlo del baratro". Lo ha detto il segretario generale Onu Antonio Guterres in Consiglio di Sicurezza sulla crisi tra Israele e Iran. "Alle parti in conflitto, le potenziali parti in conflitto, e al Consiglio in quanto rappresentante della comunità internazionale, rivolgo un messaggio semplice e chiaro: date una possibilità alla pace", citazione della canzone di John Lennon "Give Peace A Chance".

