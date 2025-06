Apertura Villa Tasca | visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico

Vivi un tuffo nel passato e scopri l’eleganza senza tempo di Villa Tasca, autentico gioiello della Sicilia. Domenica 27 luglio alle 17:30, ti aspettiamo per una visita guidata tra saloni sontuosi e il romantico giardino, testimonianze di quasi cinque secoli di storia e raffinatezza. Un’esperienza unica per immergersi nella magia di una residenza che incanta ancora oggi. Non perdere questa occasione di esplorare un patrimonio culturale straordinario e lasciarti affascinare dalla sua atmosfera senza tempo.

Domenica 27 luglio alle 17:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Apertura Villa Tasca: visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico

In questa notizia si parla di: tasca - villa - guidata - scoperta

Ritorna Nomad Music Festival, a Villa Tasca ritmi globali e groove tropicali: in chiusura dj set di Quantic - Ritorna Nomad Music Festival a Villa Tasca, un viaggio tra ritmi globali e groove tropicali. Alla conclusione, il festival si chiuderà con un esclusivo DJ set di Quantic.

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025 ORE 9:30 SICILIA: Palermo "Passeggiata sul Modernismo palermitano'' L'associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta delle architetture Liberty del primo novecento attraverso i progetti degli ar Vai su Facebook

Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, set di importanti serie tv; Urban Nature 2024, WWF: gli appuntamenti in tutta Italia; La Pasquetta nel verde di Palermo: buon cibo, giochi e Caccia alle uova a Villa Tasca.

Visita guidata a Villa Tasca, alla scoperta dei saloni e del giardino romantico della dimora storica - Domenica 15 giugno alle 10:30, torna la visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti ... Riporta palermotoday.it

Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, residenza storica tra le più esclusive di Sicilia - Domenica 8 giugno alle 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Secondo palermotoday.it