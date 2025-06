Apertura del Museo di Reano con i capolavori rinascimentali cinquecenteschi

Domenica 29 giugno, il Museo della Cappella della Pietà di Reano apre le sue porte, svelando un affascinante scrigno di tesori rinascimentali. Immergetevi in un viaggio tra capolavori cinquecenteschi, dove la storia e l’arte si incontrano in un’atmosfera magica. Un’occasione unica per ammirare i magnifici quadri toscani del ciclo pittorico di... Pronti a scoprire un patrimonio artistico di inestimabile valore?

