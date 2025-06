Apertura catacomba di Villagrazia di Carini visite guidate con gli archeologi

Immergetevi nel fascino millenario della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, un sito unico che svela i segreti della vita antica. Le aperture domenicali estive, con visite guidate dagli archeologi, offrono un'occasione imperdibile per scoprire un tesoro di storia e arte. Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, questa meraviglia sotterranea vi aspetta per un viaggio indimenticabile nel passato. Non perdete questa occasione di esplorare un patrimonio prezioso e affascinante.

Continuano le aperture domenicali alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini. In estate il monumento è accessibile dalle 16 alle 20 con visite guidate ogni ora fino a un'ora prima della chiusura. Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba di Villagrazia

Apertura catacomba di Villagrazia di Carini: domenica visite guidate alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani

