aperte le piscine comunali di villa ada

Le piscine comunali di Villa Ada sono ufficialmente aperte, pronte a regalare rinfrescanti momenti di relax e divertimento. A Bagni di Lucca, la stagione estiva ha già preso il via con i primi tuffi e tante offerte speciali. Approfittate degli orari flessibili e delle promozioni dedicate a famiglie e bambini. L’impianto promette un’estate all’insegna del benessere e del divertimento per tutti!

Riaperte ufficialmente le piscine di Villa Ada. A Bagni di Lucca è già tempo dei primi tuffi per l'apertura estiva delle piscine comunali. L'impianto resterà aperto per il momento con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19, il sabato e domenica dalle 9 alle 19. Tutti i mercoledì ingressi promo a 5 euro. Per Info e prenotazioni: 3331989972. Durante la settimana sono previsti sconti per i bambini fino a 11 anni. L'impianto natatorio comunale, incastonato nel verde nella splendida cornice del parco di Villa Ada, ha riaperto i battenti per la prossima stagione estiva. Gli impianti sono stati affidati dal comune di Bagni di Lucca, tramite gara di appalto sulla base del bando comunale, alla stessa società privata sportiva di Roma che li aveva già in gestione lo scorso anno.