Anzio | Nettuno I Carabinieri arrestano quattro persone in poche ore Due uomini per codice rosso

In un blitz fulmineo, i Carabinieri di Anzio e Nettuno hanno messo a segno quattro arresti in poche ore, rafforzando la sicurezza del territorio. Due uomini sono finiti in manette per reati legati al codice rosso, dimostrando ancora una volta la loro efficienza nel garantire la legalità . Un intervento tempestivo che sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel proteggere cittadini e comunità . La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando l’importanza di un presidio continuo sul territorio.

ANZIO NETTUNO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito quattro arresti nel giro di poche ore: tre

