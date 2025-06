Anziani col bus in piscina Movimento svago e serenità in compagnia

Gli anziani scoprono un nuovo modo di vivere la terza età: grazie al servizio di trasporto in bus, possono godersi giornate di svago, movimento e serenità in piscina, in compagnia e senza pensieri. Questa iniziativa, promossa dal Comune attraverso il Centro diurno ludico-ricreativo, sta già regalando momenti indimenticabili e potrebbe presto diventare un appuntamento abituale, portando gioia e socialità a chi merita il meglio della vita.

Anziani in piscina con il pulmino: il Comune sperimenta nuove attività per la Terza età. Un gruppo ha già vissuto una giornata speciale a spese dell’Amministrazione comunale: una gita in piscina, organizzata dal Comune nell’ambito delle iniziative del Centro diurno ludico-ricreativo. Un’attività nuova, accolta con grande entusiasmo, che quindi ora potrebbe presto diventare un appuntamento fisso. "Crediamo sia un modo diverso per farli stare insieme: hanno più di 80 anni e sono tornati con il sorriso", commenta il sindaco Severino Serafini, soddisfatto del risultato. Il Centro diurno per anziani, gratuito per i residenti e convenzionato anche con Comuni limitrofi, è attivo da tempo e offre attività di socializzazione senza carattere sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziani col bus in piscina. Movimento, svago e serenità in compagnia

