Antonio Conte | Per il calcio mi sono perso la crescita di mia figlia Siamo una famiglia agiata ma conosciamo il valore dei soldi

carriera straordinaria fatta di successi e sfide, ma nel cuore di Antonio Conte c'è sempre stata la passione per il calcio e l’amore per la famiglia. Nonostante gli impegni intensi, ha mantenuto saldi i valori che gli hanno trasmesso i genitori, trasmettendo a Vittoria il significato profondo di dedizione e sacrificio. La sua storia è un esempio di come passione e dedizione possano plasmare non solo un professionista, ma anche un padre devoto e presente.

Antonio Conte ha chiamato sua figlia Vittoria, perché quella parola è stata sempre l'ossessione della sua vita sportiva.

