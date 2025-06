Antonio Conte | I miei allenamenti sono troppo duri? No Zidane e Del Piero facevano molto di più E in Inghilterra per accontentare i giocatori ho rischiato io…

Antonio Conte, noto per la sua tenacia e determinazione, rivela i segreti dei suoi metodi di allenamento che molti ritengono durissimi. Con un passato ricco di sfide e successi, l’allenatore del Napoli si apre in un’intervista esclusiva su “7”, il magazine del Corriere della Sera, svelando come le sue scelte abbiano plasmato la sua carriera e la squadra. Scopriamo insieme cosa rende Conte così unico nel panorama calcistico italiano e internazionale.

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, sui suoi metodi di allenamento ritenuti molto duri. Tutti i dettagli in merito Riflettori puntati su Antonio Conte, protagonista della cover story di "7", il magazine del Corriere della Sera. L'allenatore si racconta in una lunga intervista che ne esplora il lato umano e professionale.

