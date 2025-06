Antonello Sannino italiano bloccato in Israele | Sono in Egitto sto tornando a casa

Antonello Sannino, presidente di Arcigay Antinoo Napoli, è finalmente in viaggio verso casa dopo essere rimasto bloccato a Tel Aviv a causa dei bombardamenti siriani. Dopo aver trascorso ore in un bunker, ora si trova in Egitto e sta tornando in Italia. La sua esperienza evidenzia la vulnerabilità e la forza delle persone durante le crisi internazionali, un richiamo alla solidarietà e all’importanza di rimanere informati. Continua a leggere per scoprire come si è svolto il suo percorso di ritorno.

Italiano bloccato in Israele,'sono in Egitto,a un passo da casa' - Sono in Egitto, al sicuro all'aeroporto di Sharm El Sheikh, dopo aver attraversato il deserto del Negev e aver visto un cielo stellato di incommensurabile bellezza. Come scrive ansa.it