Antico e contemporaneo Perugia dialoga con l’arte

Perugia si trasforma in un ponte tra passato e presente, unendo l’antico e il contemporaneo in un affascinante dialogo tra immagine, segno, icona e parole. ’Extra. Segni antichi-Visioni contemporanee’ è il nuovo progetto di Fondazione Perugia, ospitato a Palazzo Baldeschi, che valorizza una preziosa collezione di pergamene e la rivisita attraverso gli occhi di diciotto artisti. Un’esperienza unica che invita a riscoprire la storia sotto una luce innovativa, svelando come il passato continui a vivere nel dialogo con l’arte contemporanea.

L’antico e il contemporaneo si incontrano in un dialogo tra immagine e segno, icona e parole. ’Extra. Segni antichi-Visioni contemporanee’ è l’ultimo progetto di Fondazione Perugia, che a Palazzo Baldeschi, presenta una mostra con il doppio obiettivo di valorizzare e far conoscere da un lato la recente acquisizione di circa 1700 pergamene della Collezione Albertini; e al contempo mostrarne la continua vitalità in dialogo con diciotto artisti contemporanei come Alighiero Boetti, Emilio Isgrò, Maria Lai, Domenico Bianchi, David Tremlett, Gianni Dessì, Bertozzi & Casoni, Maurizio Cannavacciuolo, Beverly Pepper e molti altri ancora, creando accostamenti inediti e inaspettati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antico e contemporaneo. Perugia dialoga con l’arte

