Anticiclone africano e goccia fredda sull' Italia weekend caldo con temporali e grandine | le regioni colpite

Prepariamoci a un weekend di contrasti climatici in Italia: l’anticiclone africano porta caldo e stabilità, ma una goccia fredda minaccia temporali e grandinate su alcune regioni. Mentre il sole splende su molte zone, le perturbazioni si concentrano al Nord e in alcune aree del Centro-Sud, creando un mix di temperature elevate e temporali improvvisi. Ecco le previsioni dettagliate per sabato e domenica, affinché tu possa affrontare al meglio questa variegata situazione meteorologica.

Le previsioni meteo del weekend in Italia tra anticiclone africano e goccia fredda, con caldo, temporali e grandine: la situazione sabato e domenica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Anticiclone africano e goccia fredda sull'Italia, weekend caldo con temporali e grandine: le regioni colpite

