Anno di prova docenti cosa devono fare i Dirigenti e il comitato di valutazione | con modelli da scaricare e guide IN AGGIORNAMENTO

Se sei un dirigente scolastico o un membro del comitato di valutazione, è essenziale conoscere a fondo le procedure e i modelli aggiornati per accompagnare correttamente i docenti nell’anno di prova 2024/2025. Dall’organizzazione delle attività alle modalità di valutazione, in questo articolo troverai guide pratiche e strumenti scaricabili per garantire un percorso trasparente e efficace. Scopri cosa devono fare i dirigenti e come supportare al meglio i tuoi insegnanti in questa fase cruciale.

Nel corso dell'anno scolastico 20242025, le attività legate all'anno di formazione e prova interessano docenti con diversi status contrattuali: a tempo indeterminato, neoassunti a tempo determinato in base a differenti normative, compresi i percorsi da GPS di prima fascia. Le fasi conclusive del percorso – colloquio, test finale, prova disciplinare e lezione simulata – si concluderanno tra .

