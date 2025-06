Annegamenti in piscina più del 50% riguarda bambini fino a 12 anni | un video con i consigli ai genitori

Ogni estate, le piscine sono un’oasi di divertimento e relax, ma purtroppo rappresentano anche un rischio, soprattutto per i più piccoli. Secondo un recente rapporto, oltre la metà degli annegamenti coinvolge bambini fino a 12 anni, sottolineando l'importanza di una corretta prevenzione. In questo video, offriamo ai genitori consigli pratici e fondamentali per garantire la sicurezza dei loro figli e far vivere momenti in acqua sereni e senza rischi.

(Adnkronos) – "Più di metà degli annegamenti nelle piscine riguarda i bambini fino a 12 anni. E in generale, delle circa 330 persone che muoiono in media ogni anno per questo motivo, il 12% ha meno di 18 anni". Lo sottolinea il secondo rapporto – in via di pubblicazione – dell'Osservatorio per lo sviluppo di . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La domanda se i bambini (e anche gli adulti) possano fare il bagno subito dopo aver mangiato è molto comune e spesso genera dubbi e paure. La vera preoccupazione dei bambini al mare (o al lago, fiume, piscina ecc.) è l'annegamento!

Annegamenti in piscina, più del 50% riguarda bambini fino a 12 anni: un video con i consigli ai genitori - annega perché, sfuggito all'attenzione dei genitori, cade in acqua o giocando finisce nell'acqua fonda

