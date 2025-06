Annegamenti in piscina i bambini sotto i 12 anni le vittime più colpite In un report dell’Iss il perché e come evitarlo

Oltre la metà degli annegamenti in piscina coinvolge bambini sotto i 12 anni, una realtà allarmante che richiede attenzione immediata. I dati dell’ISS evidenziano come questa tragedia sia più frequente di quanto si possa immaginare e, purtroppo, spesso evitabile. Condividiamo un video con preziosi consigli per i genitori: perché prevenire è possibile e fondamentale per salvare vite.

I dati del report dell’Iss, che indicano al di là di ogni ragionevole dubbio che oltre il 50% degli annegamenti in piscina riguarda bambini under 12, colpiscono come un pugno nello stomaco. Di più: in Italia muoiono ogni anno circa 330 persone, e il 12% ha meno di 18 anni. E tra denuncia e indicazioni specifiche, arriva anche un video con i consigli ai genitori. Ma procediamo con ordine. Oltre la metà degli annegamenti in piscina coinvolge bambini sotto i 12 anni: l’allarme dell’Iss. E partiamo dai numeri, cifre che descrivono un fenomeno su cui un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) lancia un allarme preoccupante relativo alla sicurezza in piscina, rivelando che oltre il 50% degli annegamenti in queste strutture riguarda bambini al di sotto dei 12 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Annegamenti in piscina, i bambini sotto i 12 anni le vittime più colpite. In un report dell’Iss il perché e come evitarlo

In questa notizia si parla di: annegamenti - piscina - bambini - anni

Annegamenti in piscina, più del 50% riguarda bambini fino a 12 anni: un video con i consigli ai genitori - Ogni estate, le piscine sono un’oasi di divertimento e relax, ma purtroppo rappresentano anche un rischio, soprattutto per i più piccoli.

La maglietta Floatee per i bambini da 1 a 6 anni #floatee #magliettabambini #piscina #polosport #polosportmilano #piazzawagner #milanoitaly #milanofashionweek #milanofashion #shoppingmilano #milanoshopping #costumebambini Vai su Facebook

Cinque #minorenni, in diverse località, muoiono in #acqua nello stesso giorno. I numeri e le cause di un dramma ormai noto. #mare #piscina #lago Vai su X

Sicurezza in acqua. Oltre la metà degli annegamenti in piscina riguarda i bambini. Il Report dell’Iss; Annegamenti in piscina, più del 50% riguarda bambini fino a 12 anni: un video con i consigli ai genitori; Annegamenti in piscina, i bambini sotto i 12 anni le vittime più colpite. In un report dell'Iss il perché e come evitarlo.

Annegamenti in piscina, più del 50% riguarda bambini fino a 12 anni: un video con i consigli ai genitori - annega perché, sfuggito all'attenzione dei genitori, cade in acqua o giocando finisce nell'acqua fonda ... Riporta msn.com

In Italia 330 morti per annegamento l’anno, oltre la metà sono bambini - L’ISS lancia una campagna estiva: in piscina oltre metà delle vittime sono bambini sotto i 12 anni ... Scrive msn.com