Anna Tatangelo incinta | il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno

Anna Tatangelo sta per diventare mamma per la seconda volta, un momento di gioia condiviso con dolcezza attraverso una foto in bianco e nero su Instagram, che immortala il suo pancione. La cantante sceglie il silenzio mediatico, ma il gesto del suo nuovo compagno Andrea e del figlio rivela un affetto sincero e un legame speciale. Un capitolo emozionante si apre nella sua vita, segnato dall’amore e dalla famiglia.

Anna Tatangelo  sarĂ mamma per la seconda volta. Lo ha annunciato lei stessa, il 18 giugno 2025, con una dolcissima foto in bianco e nero pubblicata su Instagram, in cui mostra il pancione con orgoglio e serenitĂ . Niente nomi, nessuna intervista: solo parole piene d’amore e libertĂ . Ma dietro quella scelta discreta si cela una conferma importante: il padre del bambino è Giacomo Buttaroni, giovane allenatore di calcio legato anche al figlio primogenito della cantante, Andrea. Scopriamo i loro gesti social dopo la lieta notizia. “Sei tu la mia scelta di libertà ”: l’annuncio di Anna Tatangelo sulla dolce attesa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno

