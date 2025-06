Anna Tatangelo incinta finalmente il futuro papà rompe il silenzio | È lui nessun dubbio

mondo del gossip e dei fan si ferma, affascinato dalla dolce attesa di Anna Tatangelo. Con un’immagine semplice ma carica di emozione, la cantante svela un momento speciale, confermando che il cuore batte più forte che mai. La sua scelta di privacy rende ancora più intensa questa nuova avventura, lasciando tutti con la curiosità e l’augurio di una maternità felice e serena. E il futuro, ormai, si apre a nuove meraviglie.

Un pancione in bianco e nero e un cuore bianco condiviso su Instagram. Con uno scatto discreto ma denso di significato, Anna Tatangelo ha annunciato la sua seconda gravidanza, lasciando parlare le immagini più delle parole. Una comunicazione essenziale, priva di nomi o dichiarazioni, coerente con la riservatezza che ha sempre contraddistinto la cantante di Sora quando si tratta della sua vita privata. Ma dietro quel gesto simbolico, il mondo del gossip si è acceso in poche ore, cercando di capire chi sia il padre del bambino. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Giacomo Buttaroni, allenatore della Roma City Fc, già associato alla cantante nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - incinta - finalmente

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

Anna Tatangelo è incinta Vai su Facebook

Megan Fox di nuovo mamma, è nata la figlia con Machine Gun Kelly: Finalmente è arrivata; Federica Pellegrini ammette di essere incinta, Anna Falchi torna (già) single, Anna Tatangelo morde il fidanzato e… a tutto gossip con Roberto Alessi; Anna Tatangelo: chi è il nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni. La carriera da calciatore e la (notevole) differenza d'età.

“Quel simbolo” Anna Tatangelo incinta, finalmente rompe il silenzio il presunto compagno della cantante - Scopri il mistero del padre e il simbolo speciale condiviso con Giacomo Buttaron ... Riporta bigodino.it

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”: Anna Tatangelo è incinta - La cantante ha condiviso uno scatto in bianco e nero che mostra il pancione, con una dedica speciale al nascituro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it