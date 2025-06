Anna con il suo nuovo singolo Désolée debutta al top

Anna torna a conquistare le vette con il suo nuovo singolo "Désolée", debuttando al #1 della classifica FIMI/GFK. Un risultato straordinario che la vede come la prima artista solista in Italia a raggiungere questa posizione nel 2024, lasciando il segno come Mariah Carey aveva fatto con "30° C". La musica italiana si conferma protagonista: Anna dimostra ancora una volta di essere un talento da record.

Anna, ancora una volta, con il suo nuovo singolo "Désolée", ha debuttato direttamente alla #1 della classifica settimanale dei singoli più venduti in Italia (FIMIGFK). Anna è la prima artista solista a riuscire nell'impresa quest'anno nella classifica dei brani più venduti settimanalmente. L'ultima a ricoprire questa posizione in classifica è stata Mariah Carey (nella settimana 522024) e la stessa Anna con la sua mega-hit "30° C" (nella settimana 362024). "Désolée", che è già virale su TikTok Italia, è arrivata anche alla #1 della classifica singoli di Spotify Italia, di Apple Music, top5 in quella di Amazon Music ed è già tra i brani più trasmessi dalle radio nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anna, con il suo nuovo singolo Désolée debutta al top

In questa notizia si parla di: anna - désolée - singolo - debutta

Anna, il suo singolo estivo è Desolèe, al via il tour nei festival - Anna torna a farci ballare con il suo nuovo singolo estivo Désolée, un autentico club banger che unisce energia pop e ritmo coinvolgente.

Cagliari, al via la rassegna Sardegna Armonie di Suoni e Colori; Una tipa come me il nuovo singolo di Anna; Anna Castiglia ha presentato “Mi piace”, il suo primo album, in anteprima a Milano.