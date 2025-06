Anima urbana prestazioni efficienza e listini chiari Così Puma Gen-E conquista la città

Scopri Puma Gen-E, la soluzione ideale per conquistare la città con stile e sostenibilità. Con prestazioni elevate, efficienza ottimale e listini trasparenti, questa versione completamente elettrica rappresenta un passo avanti nel mondo delle auto urbane. Dopo aver venduto oltre 150.000 unità della versione ibrida, Puma Gen-E si conferma come la compagna perfetta per chi desidera guidare con passione senza compromessi. È il momento di rivoluzionare il modo di muoversi in città.

“ Puma Gen-E rappresenta per noi una nuova grande opportunità. Abbiamo venduto la versione ibrida in 150.000 unità dal 2020 a oggi e in questa nuova anima completamente elettrica si posiziona come la compagna perfetta per chi non vuole rinunciare alle prestazioni, ma con uno sguardo attento all’efficienza, parametro sulla base del quale risulta essere ai vertici della categoria”, dice Luca Caracciolo, direttore commerciale vetture Ford Italia. Il listino ufficiale della Puma Gen-E parte da 32.950 euro, ma con una particolare promozione “a tempo” il prezzo d’ingresso viene sforbiciato di 3.700 euro, a 29. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anima urbana, prestazioni, efficienza e listini chiari. Così Puma Gen-E conquista la città

In questa notizia si parla di: puma - anima - prestazioni - efficienza

Anima urbana, prestazioni, efficienza e listini chiari. Così Puma Gen-E conquista la città; Ford Puma Gen-E, il nuovo crossover elettrico che unisce prestazioni e tecnologia; Dinamica e affascinante: Ford presenta la nuova Puma | Italy | Italian | Ford Media Center.

Puma, storia di successo che punta al cuore dell'Europa - "Puma ha una storia di successo in tutta Europa: amata per il suo design sportivo, unisce le sue qualità di guida a una praticità inconfondibile, con un vano bagagli leader di categoria. Secondo ansa.it

Ford Puma Gen-E: il SUV bestseller si rinnova in versione elettrica - Griglia aerodinamica: ridisegnata per migliorare l’efficienza e l’autonomia. Lo riporta msn.com