Anguissa vuole restare ma serve un’altra pedina a centrocampo

Il Napoli si prepara a scrivere il prossimo capitolo di mercato, con Anguissa determinato a rimanere e la società che lavora per rafforzare il centrocampo. La sfida è trovare quella pedina fondamentale in grado di completare il reparto e garantire equilibrio e qualità alla squadra. Scopri le mosse dei partenopei per rinforzare il cuore della rosa e puntare ancora più in alto.

Le mosse mercato del Napoli per il centrocampo. Nonostante la permanenza di Frank Zambo Anguissa sembra sempre più probabile, la dirigenza partenopea è al lavoro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Anguissa vuole restare, ma serve un’altra pedina a centrocampo

In questa notizia si parla di: centrocampo - anguissa - vuole - restare

Centrocampo in bilico: Anguissa spinge per l’addio, Lobotka in stand-by - Il futuro del centrocampo del Napoli è in bilico: Anguissa spinge per l'addio mentre Lobotka resta in stand-by.

Importante novità per Frank Anguissa: il centrocampista ora vuole restare al Napoli Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore aveva chiesto la cessione e aveva rifiutato il rinnovo proposto da De Laurentiis, ma dopo una lunga riflessione Angu Vai su Facebook

Importante novità per Frank Anguissa: il centrocampista ora vuole restare al Napoli Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore aveva chiesto la cessione e aveva rifiutato il rinnovo proposto da De Laurentiis, ma dopo una lunga riflessione Angu Vai su X

SKY - Anguissa vuole restare a Napoli, positivi i dialoghi per il rinnovo. Decisione su Musah; Napoli, il centrocampo resta un reparto da rinforzare: focus su O’Riley e Anguissa; Anguissa potrebbe anche restare a Napoli (Corsport).

Anguissa vuole restare, ma serve un’altra pedina a centrocampo - Nonostante la permanenza di Frank Zambo Anguissa sembra sempre più probabile, la dirigenza partenopea è al ... Si legge su forzazzurri.net

Anguissa vuole restare a Napoli, Manna pensa ad un altro super colpo in Premier - Il direttore sportivo del club partenopeo vuole completare in tempi brevi la mediana che ad oggi conta cinque calciatori. Come scrive msn.com