Anguissa rinnovo in vista? Gli aggiornamenti cambiano tutto

Le ultime notizie sul rinnovo di Anguissa scuotono il mondo del Napoli: le trattative sono in fase di svolta e la possibilità di vederlo ancora in azzurro si fa sempre più concreta. Dopo settimane di incertezza, gli aggiornamenti rivelano un’apertura decisiva da parte del club e del giocatore, che sembra più vicino che mai a rinnovare il contratto. La situazione, insomma, sta cambiando radicalmente: ecco tutti i dettagli.

Anguissa potrebbe rimanere, l'ultimo scenario è chiaro: i dettagli. Cambia tutto in merito alla situazione di Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli potrebbe essere molto più vicino al rinnovo di quanto non lo era stato nelle scorse settimane. È cambiato tutto, quindi, ella trattativa con il Napoli, che a dir la verità non ha mai voluto separarsi dal centrocampista. Napoli-Anguissa, cambia tutto: la situazione. A rivelarlo Luca Marchetti a Sky Sport, che riporta il cambio di scenario quasi improvviso, dopo la brusca frenata nella trattativa del Napoli con Musah, centrocampista del Milan.

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo dopo il trionfo dello scudetto. Con Zambo Anguissa in partenza, gli azzurri puntano su Davide Frattesi come suo successore ideale.

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Anguissa a Sky Sport 24: "Ci sono possibilità sempre più concrete che possa rinnovare.

Alla luce della ormai più che possibile permanenza di Frank Anguissa che ha molto apprezzato la proposta del club di rinn ...