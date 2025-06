Angela Megastar su Real Time | stasera in onda il docu-reality sulla commerciante cinese star del web

Stasera su Real Time, alle 21:30, va in onda "Angela Megastar - Ci penso io!", il docu-reality che svela la straordinaria vita di Angela Lin, tra cultura cinese, famiglia e imprenditoria. Dalla Cina a Roma, passando per TikTok, Angela ci accompagna in un viaggio emozionante tra sfide, successi e il difficile rapporto con il figlio. Un viaggio appassionante che non puoi perderti, per scoprire cosa significa realizzare i propri sogni contro ogni ostacolo.

Dalla Cina a Roma, passando per TikTok: Angela Lin è la protagonista assoluta di una serie che unisce cultura, famiglia e imprenditoria. Tre episodi per raccontare la sua vita, e il difficile rapporto col figlio. Arriva questa sera, venerdì 20 giugno alle ore 21:30 su Real Time, per la prima volta in televisione, Angela Megastar - Ci penso io!, il docu-reality evento che racconta la vita, le sfide e i successi di una delle protagoniste più travolgenti del web: Angela Lin. La serie è disponibile anche in streaming on demand su Discovery+. Angela Lin, conosciuta come Angela Megastar, è la commerciante cinese più famosa d'Italia, diventata un'icona dei social con oltre 370mila follower e 80 milioni di visualizzazioni su TikTok. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Angela Megastar su Real Time: stasera in onda il docu-reality sulla commerciante cinese star del web

In questa notizia si parla di: angela - megastar - real - time

“Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin - Venerdì 20 giugno alle 21:30 su Real Time, parte un emozionante viaggio nel mondo di Angela Lin, la commerciante cinese che ha rivoluzionato i social media con oltre 80 milioni di views su TikTok.

Stasera alle 21:30 su Real Time debutta Angela Megastar con la negoziante divenuta nota su Tik Tok. Negli ultimi mesi però le visualizzazioni sono letteralmente crollate, l’ultimo video di ieri conta 2 mila views Vai su X

Real Time. . Vorremmo comunicare i programmi del giorno sempre così! #AngelaMegastar alle 21:30 su #RealTime #Canale31 Vai su Facebook

Angela Megastar, su Real Time il docu-reality sulla commerciante cinese dei social; Su Real Time il docureality in 3 puntate Angela Megastar; Angela Megastar: «Sono venuta in Italia nel 1984: prima non avevo mai visto un autobus o un gelato. Non sono stata una buona madre per mio figlio, ma il successo sui social mi ha regalato tanto alla mia età .

Angela Megastar, su Real Time il docu-reality sulla commerciante cinese dei social - Dopo il successo su TikTok, su Real Time sbarca Angela Megastar, la commerciante cinese più famosa d'Italia, ora fenomeno social. Da gazzetta.it

Angela Megastar su Real Time: stasera in onda il docu-reality sulla commerciante cinese star del web - Arriva questa sera, venerdì 20 giugno alle ore 21:30 su Real Time, per la prima volta in televisione, Angela Megastar - msn.com scrive