Dopo aver conquistato TikTok, il 20 giugno Angela Lin arriva su Real Time con il suo docu-reality, raccontando per la prima volta chi è davvero. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angela Megastar: «Sono venuta in Italia nel 1984: prima non avevo mai visto un autobus o un gelato. Non sono stata una buona madre per mio figlio, ma il successo sui social mi ha regalato tanto alla mia età »