Andromeda Ford avrebbe compiuto un anno tra pochi giorni | la piccola strangolata dal papà Francis Kaufmann Come è morta Anastasia Trofimova

Un lutto che scuote il cuore di tutti: Andromeda Ford, dolce bambina di appena undici mesi, è stata tragicamente strangolata dal padre pochi giorni prima del suo primo compleanno. Il suo corpo è stato scoperto l’8 giugno a Villa Pamphili, Roma, lasciando un dolore profondo e domande senza risposte. Questa tragedia ci ricorda quanto sia urgente affrontare e prevenire le violenze familiari, proteggendo i più innocenti tra noi.

Andromeda Ford, undici mesi, è stata strangolata dal padre pochi giorni prima di compiere un anno. Il suo corpo è stato ritrovato l?8 giugno a Villa Pamphili, a Roma, accanto a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Andromeda Ford avrebbe compiuto un anno tra pochi giorni»: la piccola strangolata dal papà Francis Kaufmann. Come è morta Anastasia Trofimova

«Rexal Ford era venuto a Roma con moglie e figlia Andromeda per girare un film da 3 milioni». Le bugie e i nomi falsi - Rexal Ford, 46enne americano, si era presentato a Roma con sua moglie e la figlia Andromeda per girare un film da tre milioni di dollari, sfoggiando nomi falsi e un volto da regista in cerca di location.

Si chiamava Anastasia Trofimova la giovane mamma trovata morta a Villa Pamphilj, con la figlia, Andromeda. La piccola, nata a Malta il 14 giugno 2024, è stata uccisa poco prima di compiere un anno.

Sono state identificate la mamma e la bambina trovate morte a villa Pamphili, Roma. Si chiamano: Anastasia Trofimova di 28 anni e Andromeda Ford di appena 11 mesi. Il commento di Milo Infante

Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda, l'ultima chiamata alla madre e la mail sui problemi con il compagno - Si chiama Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk in Russia la donna trovata morta lo scorso sette giugno a Villa Pamphili a poca distanza da corpo della figlia di circa un anno. Segnala msn.com

È russa e si chiama Anastasia la donna di Villa Pamphili - sembra finalmente chiarirsi, anche se restano molti tasselli da sistemare per complet ... Da ansa.it