‘Andrò io dal Papa con gli occhiali di mia figlia’ | la madre di Martina sulla richiesta di perdono a Leone XIV

In un momento di dolore e rabbia, la madre di Martina Carbonaro esplode in una dichiarazione sconvolgente, pronta a confrontarsi con il Papa. La tragedia di Afragola scuote ancora le coscienze, rivelando quanto il perdono possa apparire lontano di fronte a una perdita così atroce. Ma cosa si nasconde dietro questa richiesta di perdono e quale sarà il vero epilogo di questa vicenda drammatica?

La madre di Martina Carbonaro infuriata per la lettera al Papa del killer. "Altro che perdono, andrò io dal Papa con gli occhiali insanguinati di mia figlia". È la dura e accorata reazione di Enza, la madre di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa il 26 maggio scorso ad Afragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Una replica diretta alla lettera scritta dal ragazzo e consegnata al cappellano del carcere, nella quale chiede perdono a Papa Leone XIV. 'Non può cavarsela con una lettera'. La donna ha affidato il suo sfogo ai social, definendo la lettera "una bestemmia". "Chi ha violato il quinto comandamento, chi ha ucciso consapevolmente, non può pensare di cavarsela scrivendo al Papa.

Martina Carbonaro, la madre: "Perdono per l'assassino? Andrò dal Papa con gli occhiali di mia figlia" #20giugno #martinacarbonaro Vai su X

"Altro che perdono, andrò io dal Papa con gli occhiali di mia figlia uccisa". Parla Enza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato, Alessio Tucci, lo scorso 26 maggio Vai su Facebook

