Andreea Rabciuc chiesti 7 anni per Simone Gresti per istigazione al suicidio

Una tragica vicenda scuote la comunità di Ancona, dove la Procura ha richiesto sette anni di carcere per Simone Gresti, accusato di istigazione al suicidio e altri reati gravi. La vicenda coinvolge Andreea Rabciuc, una giovane donna scomparsa misteriosamente, che ora rappresenta il doloroso centro di un caso che pone ancora più domande sulla tutela e sicurezza delle vittime. La lotta per giustizia è appena iniziata, e il percorso legale promette di rivelare la verità.

Simone Gresti accusato di istigazione al suicidio: la Procura chiede 7 anni. Una richiesta di condanna a sette anni di reclusione è stata avanzata dalla Procura di Ancona nei confronti di Simone Gresti, autotrasportatore di Moie (Ancona), accusato di istigazione al suicidio, maltrattamenti in famiglia e spaccio di stupefacenti. Vittima della vicenda è Andreea Rabciuc, 27enne romena residente a Jesi, scomparsa il 12 marzo 2022 e ritrovata senza vita quasi due anni dopo, il 20 gennaio 2024, in un casolare abbandonato a Montecarotto, a meno di un chilometro dal luogo della sparizione. Il drammatico messaggio lasciato da Andreea nel casolare.

Andreea Rabciuc: La Procura di Ancona ha chiesto sette anni per l'ex fidanzato Simone Gresti, accusato di istigazione al suicidio, maltrattamenti e spaccio di stupefacenti. "E' innocente, nega ogni circostanza e ha dato le sue spiegazioni", hanno riferito i suoi

La procura ha chiesto sette anni di carcere per l'ex fidanzato Simone Gresti

