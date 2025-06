Andrea Amato lancia il Roma Sprint Festival grande vetrina della velocità azzurra

Andrea Amato, appassionato e visionario dell’atletica leggera, torna con il Roma Sprint Festival, la grande vetrina della velocità azzurra. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, si terrà il 20 giugno allo storico Stadio dei Marmi di Roma, celebrando le prove più veloci e affascinanti del panorama sportivo italiano. Un appuntamento imperdibile che mette in luce l’eccellenza e la passione per l’atletica, consolidando il suo ruolo di protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Andrea Amato Andrea Amato è un grande appassionato di atletica e in nome di questa infinita passione ha ideato il Roma Sprint Festival, evento agonistico dedicato esclusivamente alle prove veloci dell’atletica, che vivrà il 20 giugno la sua quinta edizione sempre con la splendida cornice dello Stadio dei Marmi nella capitale. Il meeting di quest’anno, così come quanto avvenuto nel 2024, avrebbe dovuto vedere la presenza sui blocchi dei 100 di Marcell Jacobs, icona assoluta italiana della velocità nel mondo, ma purtroppo il campione e primatista europeo ha preferito rinunciare nelle ultime ore dopo il non brillante esordio di Turku. 🔗 Leggi su Oasport.it