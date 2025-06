Ancora un grave incidente sul luogo di lavoro | operaio di 36 anni cada da un’altezza di 9 metri | operato d’urgenza La tragedia ieri pomeriggio a Fiano Romano

Ancora una tragedia scuote il mondo del lavoro a Fiano Romano. Un operaio di 36 anni è precipitato da un’altezza di 9 metri durante lavori di manutenzione sul tetto di un edificio industriale. L’incidente, avvenuto giovedì pomeriggio in via del Lavoro, ha richiesto un intervento d’urgenza e sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Per restare aggiornati su questa vicenda e altre notizie, iscriviti a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Fiano Romano, in provincia di Roma, dove un operaio di 36 anni, dipendente di una ditta di costruzioni, è precipitato da un’altezza di 9 metri mentre stava eseguendo lavori di manutenzione sul tetto di un edificio. La dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio in via del Lavoro, nella zona industriale del comune. L’operaio, mentre era impegnato a lavorare in altezza, ha perso l’equilibrio e è caduto al suolo. Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando l’uomo, in condizioni molto gravi, presso il Policlinico Gemelli di Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ancora un grave incidente sul luogo di lavoro: operaio di 36 anni cada da un’altezza di 9 metri: operato d’urgenza. La tragedia ieri pomeriggio a Fiano Romano

In questa notizia si parla di: grave - incidente - lavoro - operaio

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso - Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

Caltanissetta, grave incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio e viene operato d’urgenza Vai su Facebook

Incidente sul lavoro: operaio cade da un tetto, grave al San Martino https://ift.tt/cExizgp https://ift.tt/V5rfKgU Vai su X

Grave incidente sul lavoro a Fiano Romano (Roma): operaio precipita da nove metri; Cade da tre metri, grave operaio. Incidente sul lavoro in via Marconi; Grave caduta nel cantiere, ancora un infortunio sul lavoro: operaio finisce in ospedale.

Cade da tre metri, grave operaio. Incidente sul lavoro in via Marconi - Ennesimo infortunio sul lavoro ieri mattina in un cantiere edile all’Istituto per geometri ’Morigia’, in via Marconi. Secondo msn.com

Caltanissetta, grave incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio e viene operato d’urgenza - È rimasto gravemente ferito un giovane operaio di 25 anni, vittima questa mattina di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere nei pressi del ponte San Giuliano, a ridosso della grande galleria ... Segnala ilfattonisseno.it