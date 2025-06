Ancora un bus sostitutivo partito in anticipo

Ancora un bus sostitutivo partito in anticipo, lasciando i passeggeri a bordo e creando disagi. Non sono bastati i due episodi di mercoledì, quando due autobus hanno anticipato la partenza, causando confusione e disagio tra i viaggiatori della linea Tirano-Lecco. Il nuovo episodio solleva ancora una volta il problema dell'affidabilità del servizio e la necessità di un intervento immediato per garantire puntualità e sicurezza a tutti i pendolari.

Non sono bastati, evidentemente, i due casi di mercoledì quando proprio due autobus sostitutivi, in servizio per la chiusura estiva della linea ferroviaria tra Tirano e Lecco, sono partiti in anticipo rispetto all'orario stabilito lasciando a terra molti viaggiatori a Morbegno. Il nuovo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Ancora un bus sostitutivo partito in anticipo

In questa notizia si parla di: anticipo - sostitutivo - partito - sono

Morbegno: ancora un bus sostitutivo partito in anticipo - ripetuto, creando disagi e confusione tra i pendolari di Morbegno. La situazione evidenzia ancora una volta l'urgenza di rivedere e migliorare il sistema di gestione dei mezzi sostitutivi, affinché possano garantire puntualità e affidabilità, elementi fondamentali per chi dipende quotidianamente dal trasporto pubblico.

Morbegno: ancora un bus sostitutivo partito in anticipo; Bus sostitutivi in anticipo: viaggiatori abbandonati alle fermate; Chiusura della linea Tirano-Lecco: i bus partono in anticipo e lasciano a terra i viaggiatori.

Ancora un bus sostitutivo partito in anticipo - Non sono bastati, evidentemente, i due casi di mercoledì quando proprio due autobus sostitutivi, in servizio per la chiusura estiva della linea ferroviaria tra Tirano e Lecco, sono partiti in anticipo ... Secondo leccotoday.it

Il mistero del treno partito in anticipo, interviene il governo: Trenitalia deve spiegare - dopo la notizia del treno partito con un orario ampiamente diverso da quello previsto. Da msn.com