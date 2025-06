Ancora tensione in consiglio Veleni politici e seduta sospesa

L’atmosfera in consiglio comunale si surriscalda nuovamente, tra tensioni e veleni politici che ormai durano da mesi. L’ultima seduta, interrotta bruscamente con l’uscita dei consiglieri di opposizione, evidenzia quanto le divisioni siano profonde. La questione del voto sull’ingresso dei nuovi membri ha acceso ancora di più gli animi, svelando un clima di instabilità che sembra non trovare pace. La situazione promette sviluppi incandescenti, lasciando il pubblico in attesa di una svolta.

Non c’è pace in consiglio comunale, ormai da tre mesi. Mercoledì è cominciato un nuovo capitolo di lavori arenati nell’aula consiliare, con la prima seduta post riassetto di giunta sospesa per mancanza del numero legale. I consiglieri di opposizione sono usciti dall’aula, facendolo saltare. Oggetto del contendere un problema formale: doveva essere votato l’ingresso dei nuovi consiglieri Cencetti (Psi), Luchini e Camiciotti (Pd) al posto dei neo assessori Ciucchi (Psi), Farini ed Ermini (Pd). Ma la proposta di delibera da votare, ha fatto notare il capogruppo di Alleanza Civica Silvio Pittori, era sbagliata: "Si parlava di surroga, mentre deve prevedere l’istituto del subentro, come disciplinato dal Testo unico degli enti locali". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora tensione in consiglio. Veleni politici e seduta sospesa

