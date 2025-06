Ancora fiamme al Faber Village Beach | a fuoco le cabine

Ancora fiamme al Faber Village Beach di Ostia, dove un incendio ha devastato le cabine e coinvolto una palma, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto delle aree confiscate alla criminalità. La situazione richiede attenzione immediata e interventi rapidi delle forze dell'ordine. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa inquietante vicenda e quali misure saranno adottate per tutelare il patrimonio pubblico.

Ostia, 20 giugno 2025 – Il Faber Village Beach torna a essere avvolto dal fuoco. In serata un nuovo incendio è divampato nell’area dell’ex stabilimento balneare sul lungomare Paolo Toscanelli, confiscato anni fa alla criminalità organizzata e oggi sotto la gestione dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati. Le fiamme hanno coinvolto alcune cabine e una palma attigua, sprigionando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio, impedendo che si propagasse ulteriormente. È intervenuta anche un’ambulanza, ma non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

