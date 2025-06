Ancona lancia oggetti contro il compagno poi minaccia di buttarsi | donna portata in ospedale

Una tranquilla giornata ad Ancona si è trasformata in un dramma familiare, quando una donna ha reagito con violenza, lanciando oggetti contro il compagno e minacciando di gettarsi. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente per sedare la lite e garantire la sicurezza di tutti, portando la donna in ospedale per le necessarie cure e valutazioni. Un episodio che sottolinea quanto sia importante intervenire tempestivamente nelle emergenze domestiche.

La Polizia di Stato è intervenuta ad Ancona per sedare una lite domestica. Una donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ancona, lancia oggetti contro il compagno poi minaccia di buttarsi: donna portata in ospedale

