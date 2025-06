Anche via Esseneto sta collassando | strada chiusa al traffico

Ancora una volta, le strade di Palermo ci mettono in allerta: anche via Esseneto sta cedendo sotto il peso del tempo e dell’usura, dopo via Acrone e via Imera. La situazione preoccupante si è manifestata con un improvviso abbassamento della sede stradale, costringendo la comunità a chiudere le strade al traffico. Una crisi infrastrutturale che richiede interventi immediati e un’attenzione crescente verso il nostro patrimonio urbano.

Dopo la via Acrone e la via Imera, anche la via Esseneto inizia a dare segni di pesante cedimento. L'allerta era scattata ieri sera, quando i residenti hanno chiamato la protezione civile comunale e i vigili del fuoco per segnalare un abbassamento della sede stradale.?DOSSIER - Nuova rete. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Anche via Esseneto sta collassando: strada chiusa al traffico

