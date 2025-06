Anche quest’anno è arrivata E la chiamano estate…

Anche quest'anno, il 21 giugno, si celebra il Solstizio d'estate, l'atteso inizio della stagione più calda e vibrante dell'anno. Mentre le parole poetiche si trasformano in freddi dati astronomici, questa giornata segna il cambio di paradigma tra il cielo e la Terra. La stagione estiva, con la sua energia e vitalità, ci invita a riflettere sulla nostra ammirazione per i fenomeni celesti e sulla complessità dell'animo umano, spesso segnato da una sorprendente avversione alla pace.

Domani, 21 giugno, si verificherà, come da sempre accade, il Solstizio d’estate. Con esso prende il via la stagione estiva, detta anche La bella stagione. È importante sottolineare che il tutto vale per quel che concerne l’Astronomia, quindi le espressioni che potrebbero essere poetiche, sono sostituite da freddi numeri. Una particolare forma di belligeranza, ovvero l’umana attitudine a far guerra, nel corso dei secoli è stata descritta corredata da specifici quanto pittoreschi dettagli, come al calor bianco, se particolarmente accesa; fredda, quando si è manifestata come una forma di distacco completo dall’ umano sentire da parte dei soggetti coinvolti da tali avvenimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

