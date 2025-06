Anche quando sei ‘sgonfio’ appena metti piede sul palco non ci pensi più | Zucchero riparte in tour negli stadi con Overdose d’amore – IL VIDEO

Anche quando sei "sgonfio" appena metti piede sul palco, l’adrenalina e l’amore del pubblico ti rigenerano. È questo il segreto di Zucchero, che con il suo tour "Overdose d’amore" sta infiammando gli stadi italiani, inclusi due imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma. La sua energia contagiosa trasforma ogni performance in un’esperienza indimenticabile. E non è finita: il viaggio musicale continua, coinvolgendo milioni di fan in un crescendo di emozioni.

È partito ieri giovedì 19 giugno da Ancona, il nuovo tour di Zucchero “Overdose d’amore”, in tutto sei concerti negli stadi italiani e in mezzo due tappe al Circo Massimo di Roma il 23 e 24 giugno. “L ‘energia è quella che mi arriva dal pubblico, – ha detto il cantante – appena metto piede sul palco, mi arriva questa onda immensa di energia. Quindi anche se sei stanco, magari hai fatto un viaggio lungo e sei sgonfio, appena sali sul palco passa tutto”. A settembre il ritorno all’Arena di Verona con 8 spettacoli. E proprio in una delle date, il 25 settembre, Zucchero spegnerà le sue prime 70 candeline sul palco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Anche quando sei ‘sgonfio’ appena metti piede sul palco non ci pensi più”: Zucchero riparte in tour negli stadi con “Overdose d’amore” – IL VIDEO

